На парад не прийде, але може вийти на балкон: що відомо про рішення принцеси Кейт з'явитися на Trooping the Color

Принцеса Уельська не з'явиться на репетиції і на самому параді Trooping the Color, але королівські шанувальники мають надію, що дружина принца Вільяма може вийти на балкон Букінгемського палацу.

У палаці офіційно заявили, що Кейт не братиме участі у параді та не їхатиме в кареті, як робила це завжди. Але також передбачається, що Кетрін розглядає можливість несподіваної появи на балконі Букінгемського палацу разом із рештою її сім'ї.

Принцеса Уельська Кетрін та її молодший син принц Луї / Фото: Associated Press

Принцеса продовжує проходити хіміотерапію після виявленої у неї в січні форми раку, яка не розкривалася широкому загалу та зосереджена на своєму одужанні. Але королівські шанувальники з нетерпінням чекають на її повернення.

Нагадаємо, близькі друзі принцеси раніше говорили, що Кейт повернеться до своїх обов'язків лише тоді, коли лікарі дадуть їй на це дозвіл. Учора помічники підтвердили, що майбутня королева не буде присутня на репетиції параду виносу прапора 8 червня, і на параді 15-го.

Зазначимо, що король Чарльз і королева Камілла є єдиними членами королівської родини, які підтвердили свою участь в урочистому заході цього року. Чи з'явиться на параді принц Вільям та їхні з Кейт діти – поки що теж загадка.

Король Чарльз і королева Камілла, ззаду принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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