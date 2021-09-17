На підборах і в капелюсі з бантом: принцеса Беатрікс вийшла в світ

На підборах і в капелюсі з бантом: принцеса Беатрікс вийшла в світ

83-річна принцеса Нідерландів Беатрікс періодично з'являється в світському суспільстві і не дивлячись на поважний вік продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Вчора принцеса Беатрікс відвідала відкриття Будинку по догляду за людьми літнього віку в Капелі-ан-ден-Ейсселі, Нідерланди. Також організація Safe Veste пропонує безпечний притулок для молодих жертв, які стикаються з насильством.

Мама короля Віллема-Олександра приїхала на відкриття в костюмі, що складався з блузи і спідниці, чорних лаконічних туфлях-човниках на невисоких підборах і з бантами, а також в капелюсі цікавої форми, ззаду якого був великий бант.

Беатрікс зробила дуже насичений макіяж очей і одягла прикраси: декілька кольє, сережки і золотий годинник. Також на руці у неї висіла невелика чорна сумка на ремінці-ланцюжку, а манікюр був виконаний в світлому відтінку.

принцеса Беатрікс / Getty Images

Її син король Віллем-Олександр з дружиною королевою Максимою також цього тижня відвідали кілька публічних заходів в Нідерландах. Особливо захопила Максима, до нового осіннього сезону Її Величність добре підготувалася і вже демонструє стильні луки на публіці.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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