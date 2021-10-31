На підтримку вакцинації: герцогиня Меган та принц Гаррі написали відкритого листа лідерам саміта G20

Герцог та герцогиня Сассекські не стоять осторонь пандемії коронавірусу.

Меган і Гаррі написали відкритого листа, в якому закликали лідерів саміту G20 у Римі негайно вжити заходів, щоб допомогти покласти край пандемії.

Поряд із Генеральним директором ВООЗ доктором Тедросом Адханом Гебреєсусом принц Гаррі та Меган звернулися до лідерів G20, написавши:

"Коли лідери найбагатших країн світу зустрілися на саміті G7 у червні, вони колективно оголосили, що 1 мільярд доз COVID-19 вакцини будуть відправлені до країн з низьким та низьким та середнім рівнями доходів, щоб допомогти вакцинувати світ. Фармацевтичні компанії обіцяли майже те саме Тим не менш, оскільки в кількох країнах досі немає достатньої кількості вакцин для своїх власних медичних працівників, світ залишається з питанням, а де ж дози? З майже 7 мільярдів доз, які були введені в усьому світі, лише 3 відсотки людей у країнах із низьким рівнем доходу отримали вакцину. Де решта?", — написано в листі.

Герцог та герцогиня Сасекські / Getty Images

Минулого місяця герцогиня Меган та принц Гаррі відвідали Нью-Йорк, де також виступали на концерті Global Citizen Live за глобальну справедливість вакцин. Під час своєї поїздки герцог та герцогиня провели круглий стіл із ВООЗ, на якому лідери глобальної громадської охорони здоров'я, уряду та громадянського суспільства обговорили перешкоди на шляху доступу до вакцин у країнах з низькими доходами, пише Hello!.

У своєму відкритому листі пара підтвердила невідкладність теперішньої ситуації, написавши: "Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб доставити дози якомога більшій кількості людей, які хочуть і потребують їх якнайшвидше в правильному порядку і отримати максимально можливий вплив".

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