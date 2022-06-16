На підтримку ЗСУ: Соломія Вітвіцька розігрує поштові марки з підписом Зеленського

Ведуча ТСН ініціювала благодійний розіграш подарунків на допомогу українським військовим.

Соломія Вітвіцька сьогодні, у день свого народження, 16 червня, ініціювала благодійний розіграш подарунків на допомогу ЗСУ. Вона розіграє особливу колекцію відомих марок із автографами.

"З 16 червня до 1 липня. Найкраще привітання для мене!

Три неймовірні вау-набори усім відомих марок! Це дуже особливі колекції. З автографом президента, морпіха Романа Грибова та керівника Укрпошти Ігоря Смілянського.

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Ті самі марки, що стали символом незламності захисників острова Зміїний і України.

Всі, хто долучається до благодійного збору, робіть свій внесок - 300 грн - заходьте на мою офіційну сторінку у Фейсбук, робіть внески у спеціальну Банку на Mono або мій PayPal - vitvitska.solomiya@gmail.com

І обов'язково пишіть у коментарі у Фейсбуці під постом – "Хочу марку", – написала ведуча.

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Рандомно визначать трьох щасливчиків, які отримають ці набори. Внески приймаються до 1 липня. Результати Соломія оголосить 4 липня. Кількість внесків необмежена.

"Чим більше - тим більше шансів на виграш. І тим більше ми одержимо коштів на важливі закупи для українських захисників за їх запитами!!! Це наблизить перемогу України та допоможе врятувати більше життів наших героїв на Сході, де зараз тривають гарячі бої за нашу свободу. Допомогу дуже чекають.

Від мене також будуть сюрпризи – за найбільший внесок і для найактивніших учасників!

Всі, хто можуть і хочуть - робіть свої внески заради марок і заради допомоги нашим захисникам, що відважно боронять нас цілодобово від російських агресорів - реквізити на фото та в шапці профілю. Про все відзвітуємо!" – додала Вітвіцька.

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