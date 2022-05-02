На підтримку ЗСУ: у Львові дасть благодійний концерт унікальний гурт, який не грає заготовлену музику

Зібрані кошти від продажу квитків передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

У Львові, завтра, 3 травня, о 19:00 у Café Jazz club відбудеться концерт унікального гурту Junket.

Його специфікою є те, що вони не грають заздалегідь заготовлені композиції, а все роблять з нуля, в онлайн-режимі, без другого дубля та можливості редагування, тобто створюють музику безпосередньо перед слухачем.

Стилістика Junket охоплює такі жанри як break-beat, funk, electro dub, minimal house та dnb.

Junket – проєкт, який утворився спонтанно на художній виставці, де учасники Atomic Simao (Георгій Вальчук та Микола Шостов) створили симбіоз з електронного звучання та живих інструментів (саксофон, флейта).

Пізніше, на одному із джем сейшенів, із двома Атоміками імпровізував виходець із "важкої" музики (гурт Point), вокаліст Діма Сазонов і одразу влився до колективу. У створенні музики він активно використовує процесор ефектів, що надає звучанню легкості, трансовості та особливого драйву. Всі тексти Дмитра - це фрістайл, які народжуються так само спонтанно і від виступу до виступу змінюються, відточуються і набувають нових форм.

Вхід на концерт коштуватиме 150 грн. Зібрані гроші надходитимуть на рахунок ГО "Міжнародна Асоціація Мистців", далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

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