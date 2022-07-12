На підтримку ЗСУ: українські моделі та порноакторки показали свої великі і звабливі груди

Українські красуні демонструють свої принади за донати на підтримку ЗСУ.

Українські моделі та порноакторки запустили благодійний челендж #UACHALLENGE на підтримку України.

Вони записали пікантне відео, на якому у спокусливих синьо-жовтих образах і з українським прапором демонструють свої спокусливі принади. Українські дівчата хизуються звабливими фігурами і пишними декольте.

Таким чином дівчата хочуть залучити якомога більше людей донатити на потреби ЗСУ.

Більше інформації про збір коштів дівчатами на підтримку ЗСУ дивіться у телеграм-каналі челенджу.

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