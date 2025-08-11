На пляжі і не тільки: леді Кітті Спенсер опублікувала нові фото з дочкою Афіною

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани та старша дочка графа Чарльза Спенсера поділилася серією своїх сімейних і не лише знімків. Вона показала, як разом із чоловіком Майклом Льюїсом та дочкою Афіною проводить час на пляжі, також запостила кілька знімків із друзями та показала, як позує у купальнику сидячи на тлі гарного будинку.

«Щастя в Гемптоні 🦀🐚🌻🌽🍦⛱️», — написала під кадрами леді Кітті.

Нагадаємо, раніше леді Кітті показувала, як проводила час зі своєю дочкою Афіною у Тоскані. Тоді модель вбралася разом із маленькою Афіною в однакові сукні та завітала на атракціони.