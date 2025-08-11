ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

На пляжі і не тільки: леді Кітті Спенсер опублікувала нові фото з дочкою Афіною

Леді Кітті Спенсер останнім часом радує нас фотографіями своєї маленької доньки Афіни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кітті Спенсер з дочкою Афіною

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани та старша дочка графа Чарльза Спенсера поділилася серією своїх сімейних і не лише знімків. Вона показала, як разом із чоловіком Майклом Льюїсом та дочкою Афіною проводить час на пляжі, також запостила кілька знімків із друзями та показала, як позує у купальнику сидячи на тлі гарного будинку.

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер із дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

«Щастя в Гемптоні 🦀🐚🌻🌽🍦⛱️», — написала під кадрами леді Кітті.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше леді Кітті показувала, як проводила час зі своєю дочкою Афіною у Тоскані. Тоді модель вбралася разом із маленькою Афіною в однакові сукні та завітала на атракціони.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie