- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
На пляжі і не тільки: леді Кітті Спенсер опублікувала нові фото з дочкою Афіною
Леді Кітті Спенсер останнім часом радує нас фотографіями своєї маленької доньки Афіни.
Племінниця принцеси Діани та старша дочка графа Чарльза Спенсера поділилася серією своїх сімейних і не лише знімків. Вона показала, як разом із чоловіком Майклом Льюїсом та дочкою Афіною проводить час на пляжі, також запостила кілька знімків із друзями та показала, як позує у купальнику сидячи на тлі гарного будинку.
«Щастя в Гемптоні 🦀🐚🌻🌽🍦⛱️», — написала під кадрами леді Кітті.
(гортайте фото праворуч)
Нагадаємо, раніше леді Кітті показувала, як проводила час зі своєю дочкою Афіною у Тоскані. Тоді модель вбралася разом із маленькою Афіною в однакові сукні та завітала на атракціони.