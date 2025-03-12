На пляжі із сином: принцеса Євгенія поділилася сімейною світлиною

Знімок був зроблений, швидше за все, у Португалії, де принцеса та її чоловік Джек Брускбенк мають будинок та періодично проживають. Євгенія зазнімкована спиною до камери, вона одягнена у подовжену сорочку та бейсболку та веде свого маленького сина за руку на пляжі до води. Ернест у футболці та синій панамі на голові.

Минулого місяця принцеса Йоркська ділилася знімками зі своїми двома синами на честь дня народження її старшого Августа, якому виповнилося 4 роки.

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Первісток Євгенії та її чоловіка Джека – Август – народився 9 лютого 2021 року в лондонській лікарні Портленда. Він посідає 13-те місце в лінії британського престолонаслідування і є дев'ятим за рахунком правнуком королеви Єлизавети II.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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