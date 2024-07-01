На пляжі з дітьми: Керрі та Борис Джонсони відпочивають на Сардинії

Керрі та Борис Джонсони вирушили на Сардинію зі своїми трьома дітьми та провели там казкову відпустку. Декількома фото Керрі поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

"Прекрасна Сардинія. Паста, морозиво, пляж. Повторити", — йдеться в підписі під кадрами.

Джонсон опублікувала кадр, де вони з чоловіком та дітьми сидять на пляжі біля моря та показала кілька пейзажів.

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Раніше Керрі Джонсон часто постила кадри з відпустки, а також демонструвала свою неймовірну фігуру в купальнику. Нагадаємо, минулого липня Керрі народила третю дитину — сина Френкі. Також подружжя виховує старшого сина Вілфреда та дочку Ромі.

Керрі Джонсон з дочкою Ромі / Фото: Instagram Керрі Джонсон

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