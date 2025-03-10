На пляжі з Гаррі: Меган Маркл поділилася милим знімком із чоловіком

Фотографію герцогиня Сассекська опублікувала у своєму Instagram в ознаменування Міжнародного жіночого дня.
На знімку Меган і принц Гаррі зображені на пляжі, на березі океану. Він одягнений у футболку та квітчасті шорти, а також на його голові бейсболка, а на обличчі сонцезахисні окуляри, а Меган у чорній максісукні DÔEN for Women та білому капелюсі з чорною стрічкою Cuyana. Обидвоє босоніж стоять на піску, Гаррі обіймає свою дружину, а вона сміється.
Фото було зроблено очевидно одного дня, коли Меган і Гаррі прогулювалися пляжем, який розташований неподалік їхнього будинку в Монтесіто. Вони люблять проводити там час із дітьми та зі своїми собаками, про що принц неодноразово розповідав.
Нагадаємо, на честь Міжнародного жіночого дня герцогиня також ділилася іншими особистими кадрами, зокрема й новим фото доньки Лілібет.
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