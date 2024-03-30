На початку стосунків із принцами: що спільного було у Кейт Міддлтон та принцеси Діани

Коли світ дізнався про те, що спадкоємець трону – принц Чарльз – зустрічається з леді Діаною Спенсер, папараці буквально влаштували полювання за нею.

Її часто чатували біля лондонської квартири в Ерлс-Корт, де Діана жила з двома подругами до свого весілля з Чарльзом. Часто принцесу фотографували за кермом, намагаючись втекти від репортерів юна дівчина буквально проскакувала на жовте світло світлофора, щоб залишити папараці позаду за собою, про що пізніше сама розповідала журналістам.

Діана Спенсер за кермом свого авто у Лондоні, 1980 рік / Фото: Associated Press

За Кейт Міддлтон репортери почали полювання приблизно 2007 року, коли стало відомо, що їхні стосунки з принцом Вільямом досить серйозні. Це фото було зроблено 9 січня 2007 року, коли в день свого 25-го дня народження Кейт їхала на роботу в Лондон і була за кермом.

Кейт Міддлтон переслідують папараці, 2007 рік / Фото: Associated Press

Кейт Міддлтон переслідують папараці, 2007 рік / Фото: Associated Press

Вже тоді в ЗМІ писали, що Кетрін, можливо, якось стане королевою Англії, і вона має пройти випробування, з яким свого часу зіткнулася і Діана Спенсер на початку 80-х.

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