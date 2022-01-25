На подіум на коні: онука Грейс Келлі взяла участь у показі Chanel

Французький модний будинок Chanel вивів на подіум не муз Карла Лагерфельда, а онучку принцеси Монако Грейс Келлі — Шарлотту Казірагі.
35-річна Шарлотта, дочка монакської принцеси Кароліни, є амбасадором Дому Chanel і саме їй надали можливість відкривати шоу Паризького тижня моди.
Шарлотта Казіраги відкривала шоу, виїхавши на подіум верхи на коні. Дівчина досвідчена наїзниця, вона проїхала подіумом у чорному твідовому жакеті від Chanel і легінсах, а також у захисному шоломі.
Серед знаменитостей, які спостерігали за показом, були: Марго Роббі, Ванесса Параді, Кароль Буке, Софія Коппола та беззмінна головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур.
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