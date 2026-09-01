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На похорон зібралася європейська знать: у Парижі попрощалися з PR-директоркою Dior
Прощання з Матильдою Фав’є зібрало в одному місці чимало відомих і впливових людей — від представників модної індустрії до європейської аристократії.
Родина, друзі та представники індустрії моди зібралися в понеділок, 31 серпня, щоб відвідати похорон директора зі зв’язків з громадськістю Модного дому Dior Матильди Фав’є в Парижі. 57-річна жінка та її 61-річний партнер Ніколя Альтмайєр загинули в автомобільній аварії у Франції в понеділок, 17 серпня.
Похорон відбувся в церкві Сен-Сюльпіс, на ньому помітили супермодель Клаудію Шиффер, голову правління та генерального директора Christian Dior Couture Дельфін Арно та першу леді Франції Бріжит Макрон. Також серед тих хто прийшов вшанувати пам’ять загиблих були і представники аристократичних сімей Європи. Зокрема під приціл фотографів потрапили три родини: Бурбони, Савойські, Казірагі.
Фав’є приєдналася до Dior 2011 року і тісно співпрацювала з багатьма відомими амбасадорками й клієнтами Модного дому, зокрема з Наталі Портман, Ріанною та Дженніфер Лоуренс. Вона була матір’ю двох дітей — 28-річної доньки Елоїз та 25-річного сина Карло, яких народила у шлюбі з колишнім чоловіком, мільярдером і фінансистом Робертом Аґості́неллі.