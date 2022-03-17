На престижних британських перегонах жокеї підтримали Україну

Це спортивне змагання не залишилося осторонь і його організатори, спортсмени та вся команда висловили свою солідарність із нашим народом.
У Британії відбувся щорічний Челтнемський фестиваль, але цього року його організатори вирішили підтримати Україну та жертв війни, тому захід був перейменований на Ukraine Appeal National Hunt Challenge Cup.
Протягом усього дня оголошували про збір пожертв для допомогу постраждалим, на території були встановлені прапори України, жокеї, які брали участь у стрибках, носили на руках синьо-жовті пов'язки, також у вигляді прапора були виконані накидки для коней, а перед початком заходу прозвучав гімн України.
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