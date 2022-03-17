На престижних британських перегонах жокеї підтримали Україну

Це спортивне змагання не залишилося осторонь і його організатори, спортсмени та вся команда висловили свою солідарність із нашим народом.

У Британії відбувся щорічний Челтнемський фестиваль, але цього року його організатори вирішили підтримати Україну та жертв війни, тому захід був перейменований на Ukraine Appeal National Hunt Challenge Cup.

Челтнемський фестиваль / Getty Images

Протягом усього дня оголошували про збір пожертв для допомогу постраждалим, на території були встановлені прапори України, жокеї, які брали участь у стрибках, носили на руках синьо-жовті пов'язки, також у вигляді прапора були виконані накидки для коней, а перед початком заходу прозвучав гімн України.

Челтнемський фестиваль / Getty Images

Челтнемський фестиваль / Getty Images

Челтнемський фестиваль / Getty Images

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