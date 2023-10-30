На принцесу Леонор покладають великі надії: завтра доньці королеви Летиції та короля Філіпа виповнюється 18 років

Популярність іспанської монархії стрімко зростає. Все завдяки молодому поколінню – принцесі Леонор – старшій дочці короля Філіпа VI та королеви Летиції, яка готується відсвяткувати повноліття.
18-річчя принцеси Астурійської Леонор стане важливою віхою, оскільки вона почне працювати як старша королівська особа поряд зі своїми батьками.
Свій день народження юна принцеса відсвяткує присягою на вірність Конституції, а згодом отримає медалі Конгресу та Сенату на офіційній церемонії в іспанському парламенті. Того ж дня у Королівському палаці Мадрида відбудеться прийом, після чого відбудеться сімейний збір у палаці Ель-Пардо, повідомляє express.
Тим часом в Іспанії вже говорять про "Леонорманію", мовляв дівчина стає дуже популярною. Цього року принцеса Астурійська була дуже зайнята: у травні вона закінчила UWC Atlantic в Уельсі, де навчалася на Міжнародному бакалавріаті. Нині ж вона проходить базову військову підготовку в академії в Сарагосі, де навчався її батько.
Минулого тижня Леонор була присутня на церемонії вручення нагород принцеси Астурійської і назвала складання присяги честю: "Я дуже добре розумію і усвідомлюю, в чому полягає мій обов'язок і, що це за відповідальність".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така принцеса Леонор і, що ми знаємо про старшу дочку Летиції та короля Філіпа VI.
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