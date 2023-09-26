На принцесу Уельську Кейт несподівано обрушився шквал критики

Дружину принца Вільяма критикують через те, що вона мало подорожує за кордон і часто не супроводжує свого чоловіка в таких поїздках.

Вже відомо, що Кетрін не поїде із принцом Вільямом на церемонію вручення премії Earthshot Prize у Сінгапурі у листопаді цього року. Також раніше вона пропустила і поїздку до Нью-Йорка цього місяця. Ймовірно, принцеса зараз більше зосереджена на дітях та їхньому навчанні, ніж на виконанні своїх королівських обов'язків за кордоном.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

Так вважає Ефраїм Гардкасл із Daily Mail. Він заявив, що Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCO) сподівалося, що Кейт буде здійснювати більше поїздок за кордон і що вона зможе взяти з собою трьох дітей, але, схоже, школа та домашня рутина зараз важливіші для Кейт, пише express.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Цього року принцеса Уельська була за кордоном кілька разів. Вона відвідувала Марсель, щоб подивитися, як Англія грає з Аргентиною на чемпіонаті світу з регбі, а також була присутня на весіллі спадкового принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви в Аммані цього літа.

Нагадаємо, вчора ми розповідали, що над принцесою Кейт знущалися у школі однокласники. Несподівані подробиці опублікували у пресі.

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