На принцесу Уельську Кейт несподівано обрушився шквал критики

Дружину принца Вільяма критикують через те, що вона мало подорожує за кордон і часто не супроводжує свого чоловіка в таких поїздках.
Вже відомо, що Кетрін не поїде із принцом Вільямом на церемонію вручення премії Earthshot Prize у Сінгапурі у листопаді цього року. Також раніше вона пропустила і поїздку до Нью-Йорка цього місяця. Ймовірно, принцеса зараз більше зосереджена на дітях та їхньому навчанні, ніж на виконанні своїх королівських обов'язків за кордоном.
Так вважає Ефраїм Гардкасл із Daily Mail. Він заявив, що Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCO) сподівалося, що Кейт буде здійснювати більше поїздок за кордон і що вона зможе взяти з собою трьох дітей, але, схоже, школа та домашня рутина зараз важливіші для Кейт, пише express.
Цього року принцеса Уельська була за кордоном кілька разів. Вона відвідувала Марсель, щоб подивитися, як Англія грає з Аргентиною на чемпіонаті світу з регбі, а також була присутня на весіллі спадкового принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви в Аммані цього літа.
Нагадаємо, вчора ми розповідали, що над принцесою Кейт знущалися у школі однокласники. Несподівані подробиці опублікували у пресі.
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