На прийомі у палаці: Вікторія Бекхем у графітовій сукні присіла у реверансі перед королевою Каміллою

Королева Камілла організувала прийом для організації Women of the World на честь 15-річчя WOW у Букінгемському палаці у Лондоні.
Королева вшановувала жінок на сьогоднішньому прийомі у Букінгемському палаці на честь святкування 15-річчя оргнізації Women of the World, яка виступає за гендерну рівність у всьому світі.
Королева Камілла, яка є президенткою WOW, у своїй промові перед гостями розповіла про свою гордість за участь у русі, який просуває і вшановує жінок.
"Кожного разу, де б не збирався WOW, я зустрічала найнезвичайніших жінок, які вражають і які просто відмовлялися приймати "ні" як відповідь. Деякі мають значний суспільний статус. Інших не можна назвати, тому що робота, яку вони роблять, поставила б під загрозу їхнє життя чи життя тих, кого вони підтримують", — сказала Її Величність.
Камілла приїхала на прийом в одній зі своїх улюблених синіх суконь і взута у високі замшеві чоботи на підборах. Вона мала лаконічне укладання, макіяж, кілька золотих прикрас на зап'ястях.
Серед гостей була і британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона була одягнена у графітову сукню без рукавів і зробила реверанс перед Каміллою.
Минулого місяця Чарльз та Камілла вітали Девіда та Вікторію Бекхемів на спеціальній вечері у Гайгроув-гаусі.
"Приємно знову вас бачити", — сказала Камілла. "Вам сподобалася італійська вечеря. Було весело, чи не так?", — Запитала Вікторію королева. На що Вікторія відповіла: "Було дуже весело, дякую за запрошення". "Їжа була хороша, чи не так?" — сказала Камілла. "І вино", — додала Вікторія, — цитує її слова express.co.uk.
Сім'я Бекхемів дружна із королівською родиною. У грудні 2024 року Девід та Вікторія були присутні на державному королівському банкеті у Букінгемському палаці.
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