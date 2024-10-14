На прогулянці: принцеса Євгенія запостила фото з чоловіком Джеком і синами

12 жовтня принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк відсвяткували 6-ту річницю від дня свого весілля. На честь річниці принцеса Євгенія опублікувала знімок із поцілунком зі свого весілля. А за кілька днів поділилася ще одним милим фото.

В Instagram сторіз Євгенія опублікувала фото, на якому зазнімкована з Джеком та їхніми двома синами – Августом та Ернестом. А зверху на світлині написано: "Шість років по тому". Сім'я прогулюється поруч із зеленим лугом, троє з них, крім Джека, зазнімковані спиною до камери.

Принцеса Євгенія з чоловіком Джеком і дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, нещодавно Євгенія також ділилася іншим сімейним фото, де зображена зі своєю сестрою Беатріс і дітьми на пляжі. Знімок вона запостила на честь сестри, яка оголосила про свою другу вагітність.

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