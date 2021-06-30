На прогулянці в парку: принцеса Євгенія показала обличчя свого підрослого сина Августа

31-річна принцеса Євгенія опублікувала нові фотографії, де зображена разом з сином Августом.

Принцеса Йоркська побувала з 4-місячним сином в Green Park, де встановлені фігури слонів. На принцесі була темна сукня із зеленими квітами. Асиметричну сукню Євгена поєднала з білими кросівками і одягла сонцезахисні окуляри круглої форми. Через плече у Євгенії висів невеликий шкіряний чохол для телефону на ремінці-ланцюжку.

Маленький Август був в ромпері, шкарпетках і блакитному капелюсі. Хлопчик мав серйозний вигляд, а його мама радісно усміхалася, позуючи для фотографій з сином на руках.

"Цього літа в Грін-парк прибуло гігантське стадо з більш ніж 100 слонів, щоб поділитися своєю історією @coexistence з Лондоном. Як покровителька @elephantfamily я рада розділити з вами цю подорож. У стаді The Tea Timers живе чудове слоненя на ім'я Ассам. Августу і мені було так приємно познайомитися з ним ", — написала під знімками Євгенія.

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Раніше в День батька принцеса Йоркська ділилася зворушливими знімками чоловіка Джека Бруксбенка з сином. "З Днем батька тебе, кохання моє ... ти найкращий батько нашого хлопчика!!", — так підписала тоді кадри принцеса.

Нагадаємо, старша сестра Євгенії — принцеса Беатріс, зараз теж перебуває в очікуванні на первістка. Вона впевнена, що у неї народиться дочка, хоча повідомляється, що стать дитини принцеса Йоркська не дізнавалася.

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