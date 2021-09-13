На прогулянці з дітьми: якою мамою була королева Єлизавета II в молоді роки

Королева Єлизавета II не дивлячись на свою надмірну зайнятість все ж іноді виходила на прогулянку з дітьми.
Продовжуємо розглядати королівські фотографії з архіву. Ці фото датовані 13 вересня 1960 року, на них зображений 6-місячний син королеви і принца Філіпа — принц Ендрю в дитячому візку, а поруч з ним його старша 10-річна сестра принцеса Анна.
Королева Єлизавета II в елегантному костюмі, що складався іі короткого жакета та спідниці-міді вийшла на прогулянку зі своїми дітьми територією шотландського замку Балморал, де сім'я зазвичай проводила свої літні канікули.
Принцеса Анна одягнена в картату спідницю в шотландську клітинку, трикотажну кофту-поло, шкарпетки і туфлі. Вона йде поруч і притримує рукою візок, який котить її мама Єлизавета.
Нагадаємо, раніше ми показували вам інші знімки королівської сім'ї, зроблені під час літніх канікул Єлизавети II, Філіпа і їхніх дітей, які вони завжди проводили в Шотландії.
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