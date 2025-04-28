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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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На прогулянці в саду: Меган Маркл опублікувала нове фото своїх дітей

Герцогиня Сассекська не показує обличчя принца Арчі та принцеси Лілібет, але ми можемо бачити, яке руде волосся у її двох дітей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі однозначно мав рацію, коли під час одного з інтерв’ю заявив, що ген рудих (мається на увазі ген сім’ї Спенсерів) дуже сильний. В обох його дітей — сина Арчі та дочки Лілібет — пекуче руде волосся.

У неділю, 27 квітня, Меагн поділилася кількома новими фотографіями своїх дітей, які зробила під час прогулянки їхнім садом у будинку Монтесіто, де сім’я живе від 2020 року.

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Меган із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

«Недільна любов… з моїми маленькими улюбленцями», — мило підписала Меган свій пост в Instagram.

Дружина принца Гаррі включила три зображення до каруселі, на першому з яких вона усміхалася, роздивляючись велику рожеву квітку з Лілібет поруч із собою. Камера зняла потилицю маленької дівчинки, підкресливши її довге руде волосся. Меган на фото одягнена у синій джемпер з круглим вирізом з бавовни від Polo Ralph Lauren та у штани від Anine Bing.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

У пост також було включено фотографію Арчі ззаду, що розглядає рожеві квіти, і ще одна фотографія п’ятирічного хлопчика, що тримає квітку перед своїм обличчям.

Меган рідко ділиться фотографіями своїх дітей та з міркувань безпеки не показує їхніх облич. Проте, від моменту, коли вона відновила діяльність у Instagram у січні 2025 року, таких знімків у публічному просторі побільшало.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

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