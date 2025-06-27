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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
4208
Час на прочитання
1 хв

На прийомі у короля Чарльза: зіркова пара спародіювала відео Меган і Гаррі з пологового будинку

Нашуміле відео з родової палати Меган Маркл не дає спокою багатьом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймі Ленг і Софі Габбу

Джеймі Ленг і Софі Габбу / © Getty Images

Джеймі Ленг і Софі Габбу висміяли вірусне відео Меган Маркл і принца Гаррі. Зіркова пара, яка чекає на свою першу дитину, відвідала прийом у Букінгемському палаці в середу для переможців King’s Trust Awards 2025.

Після прийому телезірка Джеймі Ленг опублікував у своєму акаунті Instagram відео, на якому він і Софі танцюють під пісню Starrkeisha’s Baby Momma — ту саму пісню, яку використовували герцог і герцогиня Сассекські у своєму скандальному відео, стоячи на парадних сходах королівської резиденції. Шанувальники були шоковані відео і деякі з них прокоментували, що воно схоже на відео Гаррі та Меган.

Одним з коментаторів була королівська родина, а точніше акаунт королівської родини Британії. «Ми бачимо вас», — було написано в коментарі і додані очі та емодзі, що підморгують.

/ © Instagram британської королівської сім'ї

© Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, герцогиня Сассекська раніше розповіла, навіщо поділилася таким інтимним відео з публікою.

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