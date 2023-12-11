На різдвяному фото Кейт та Вільяма, від якого всі в захваті, помітили "конфуз"

Різдвяна листівка принца та принцеси Уельських з дітьми, що була днями представлена публіці, викликала фурор серед королівських шанувальників та багато коментарів.

На чорно-білому зображенні королівська пара усміхається разом зі своїми синами: принцом Джорджем та принцом Луї, та дочкою принцесою Шарлоттою, яка зображена у центрі композиції. Кадр знімали в одній із фотостудій Віндзора, а його автор - фотограф Джош Шиннер.

Принц і принцеса Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Getty Images

Знімок оброблявся у фоторедакторі і з ним сталася невелика оптична ілюзія, яку фанати королівської родини прийняли за конфуз. Якщо наблизити кадр, то видно, що принц Луї начебто залишився без середнього пальця на лівій руці. Але насправді всі його пальці на місці. Однак, королівських прихильників, які розглядали фото, опубліковане сім'єю в соцмережах, було не зупинити, а коментарі зібрав Daily Mail.

Принц Луї / Фото: Getty Images

"Що трапилося із середнім пальцем Луї?".

"Забудьте про шнурки, мене більше турбує відсутність пальця Луї".

"У Луї немає пальця; це, мабуть, найгірша фотографія, відфотошоплена за всю історію".

"У Луї немає пальця, а ліва рука Шарлотти здається занадто довгою".

Навряд чи Кейт та Вільям відреагують на цю помилку, але ситуація вийшла не з приємних.

Нагадаємо, святкову листівку також представили король Чарльз III та королева Камілла.

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