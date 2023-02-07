На роботу та прогулянки з дітьми: "смугасті" виходи принцеси Уельської

Цього тижня у Британії стартував Тиждень психічного здоров'я. Принцеса Уельська традиційно привертає до цієї теми увагу, а ми роздивляємось її новий смугастий образ.

Днями Кейт відвідала початкову школу Св. Іоанна у Бетнал-Грін. Вона зустрілася з учнями та вчителями та провела у школі захопливий день, поговоривши з маленькими учнями про ментальне здоров'я, а також зробивши разом із ними у процесі розмови різні цікаві штуки з паперу.

"Я рада знову підтримати Тиждень психічного здоров'я дітей, і мені приємно бути тут, у початковій школі Св. Іоанна", — сказала Кейт у ролику. "Було чудово поговорити з такою кількістю дітей про важливість зв'язків та важливих людей у їхньому житті", — зазначила Кетрін.

Одягнена принцеса Уельська була в смугасту кофту та чорні штани з поясом. Волосся Кейт було розпущене, а у вухах сяяли золоті сережки від Spells of Love.

Ми вирішили пригадати кілька інших "смугастих" виходів принцеси Кетрін, адже вона дуже любить цей принт в одязі.

Минулого літа ми бачили Кейт під час змагань у Плімуті. Тоді принцеса продемонструвала публіці не лише смугастий лук, а й свою чудову фізичну форму. Стрункості Кейт напевно позаздрило багато хто.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

У морському стилі Кетрін давала старт регаті Кубка Короля у Грінвічі, на південному сході Лондона у травні 2019 року. Тоді на ній був джемпер у смужку із тонкого трикотажу та широкі вкорочені штани з двома рядами ґудзиків від LK Bennett.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Не лише на офіційні виходи, а й у повсякденному житті принцеса обирає образи у смугастий принт. Це фото було зроблено у полоклубі Beaufort у червні 2015 року у Тетбері. Кейт грає на лужайці зі своїм майже дворічним сином принцом Джорджем. Одягнена вона в смугастий джемпер та джинси-скіні.

Принцеса Уельська з принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Ще до весілля з принцом Вільямом Кетрін любила носити смугасті топи, один раз поєднала такий топ із чорними скіні з низькою посадкою та шкіряним поясом.

Кейт Міддлтон 2007 року / Фото: Getty Images

Одягати у смугасті вбрання принцеса Уельська любить і свою дочку принцесу Шарлотту.

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