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На російських телеканалах грає українська музика (відео)

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На російських телеканалах грає українська музика (відео)

Associated Press

Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика.

Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти. 

Самі ж хакери опублікували звернення (https://t.me/zedigital/1109) до Путіна. Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ. 

@comrade_pivo #дует з @asyakorpan ♬ original sound - XD

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