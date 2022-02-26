На російських телеканалах грає українська музика (відео)

Ліг сайт Роскомнагляду, а на російських телеканалах грає українська музика.

Припускають, що це справа рук хакерів з Anonymous, які продовжують зламувати російські сервіси та вебсайти.

Самі ж хакери опублікували звернення (https://t.me/zedigital/1109) до Путіна. Вони зробили свою спецоперацію щодо РФ.

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