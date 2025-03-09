На руках у Гаррі: Меган Маркл поділилася неопублікованою раніше фото доньки Лілібет

На знімку її 3-річна дочка перебуває на човні, відвернувшись від камери, доки її тримає на руках батько, принц Гаррі.

Меган Маркл поділилася фото до 8 березня / Фото: Instagram Меган Маркл

"З Міжнародним жіночим днем!", — підписала пост Меган. "Вшануємо сильних жінок навколо нас та дівчат з мріями, які стануть жінками з баченням. А також дякуємо тим, хто надихає нас щодня".

Принц Гаррі з дочкою Лілі / Фото: Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сасекська поділилася фотографіями себе та своєї матері Дорії, а також показала милий кадр, зроблений із принцом Гаррі на пляжі.

Меган Маркл з мамою Дорією / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, днями Меган також оголосила, що її шоу "З любов'ю, Меган", яке розкритикували у Британії, продовжено на другий сезон.

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