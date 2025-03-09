На руках у Гаррі: Меган Маркл поділилася неопублікованою раніше фото доньки Лілібет

На честь Міжнародного жіночого дня Меган Маркл поділилася у Instagram серією особистих фотографій.
На знімку її 3-річна дочка перебуває на човні, відвернувшись від камери, доки її тримає на руках батько, принц Гаррі.
"З Міжнародним жіночим днем!", — підписала пост Меган. "Вшануємо сильних жінок навколо нас та дівчат з мріями, які стануть жінками з баченням. А також дякуємо тим, хто надихає нас щодня".
Герцогиня Сасекська поділилася фотографіями себе та своєї матері Дорії, а також показала милий кадр, зроблений із принцом Гаррі на пляжі.
Нагадаємо, днями Меган також оголосила, що її шоу "З любов'ю, Меган", яке розкритикували у Британії, продовжено на другий сезон.
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