На руках у мами: Меган Маркл поділилася новим фото своїх дітей на честь свята

Меган Маркл із дітьми / © Instagram Меган Маркл

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У неділю, 11 травня, Меган Маркл поділилася публікацією у Instagram, присвяченою щорічному весняному святу.

«З Днем матері! Бажаю вам поєднувати все це з радістю! — написала Меган у підписі до фотографії, поділившись знімком своїх дітей — Арчі та Лілі. Меган продовжила: „І цим двом коштовностям — які все ще намагаються піднятися на „мамину гору“, обсипають мене поцілунками і роблять щодня найбільш пригодою, що запам’ятовується… бути вашою мамою — найбільший привілей у моєму житті», — написала герцогиня Сассекська.

Меган Маркл з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Меган одягнена в об’ємний джемпер і широкі штани, у неї розпущене волосся, а двоє її дітей піднялися на неї з обох боків і обіймають маму. Облич Арчі та Лілі герцогиня традиційно не показала.

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Нагадаємо, у вихідні Меган також показала романтичні фото з чоловіком Гаррі, разом вони побували на побаченні, яке влаштували на концерті Бейонсе.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл