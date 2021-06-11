На саміт як на "Оскар": дружина голови ЄС прийшла на зустріч з Джонсоном в майці золотого кольору

Вона вирішила не вдягати сукні, як інші дружини світових лідерів.
11 червня на пляжі готелю Carbis Bay в курортному місті Карбіс-Бей відбулася зустріч лідерів "Великої сімки". Також на зустріч приїхав і президент Європейської ради Шарль Мішель і його дружина Амелі Дербодренгіен. Для заходу вона вирішила одягти незвичайне вбрання, яке складалося зі штанів-палаццо в дрібну клітку, які вона поєднала з майкою золотого кольору з глибоким декольте. Доповнив цей наряд чорний пояс з пряжкою і туфлі з відкритим носком оливкового кольору.
Образ пані Дербодренгіен вийшов сучасним, діловим і стильним.
Зустрічали гостей прем'єр-міністр Борис Джонсон і його дружина Керрі, для якої цей саміт став першим великим заходом після їхнього недавнього одруження. Для зустрічі зі світовими лідерами місіс Джонсон вибрала яскраве і легке вбрання — рожеву сукню від бренду Roksanda з V-подібним декольте, оборками і невеликим плісуванням на спідниці. Поєднала вона своє вбрання з босоніжками на платформі з картатим кольоровим принтом.
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