На що образилася Камілла: подруга королеви розсекретила, як її засмутив принц Гаррі

Приятелька королеви Камілли поділилася з журналістами тим, що так сильно образило Її Величність у мемуарах її пасинка – принца Гаррі.

Герцог Сассекський випустив свою книжку "Запасний" у січні 2023 року. У ній він пролив світло на багато речей, не оминув і дружину свого батька Чарльза — Каміллу.

Камілла, принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

В ексклюзивному інтерв'ю The Times леді Ленсдаун — одна з шести королівських компаньйонок Камілли — розповіла, як коментарі Гаррі засмутили королеву-консорта. Вона пояснила: "Звичайно, її це турбує, звичайно, це боляче. Але вона не дозволяє цьому дістатися до неї. Її філософія завжди така: "Не роби з цього нічого, і все вляжеться — менше сказано, швидше виправиться".

У своїх мемуарах принц Гаррі зробив низку критичних зауважень на адресу королеви-консорта Камілли. Гаррі стверджував, що він і принц Вільям благали свого батька не одружуватися знову, і розповів, що запитував, чи буде Камілла жорстока до нього, як "зла мачуха", заявивши, що Вільям "довго мав підозри щодо Іншої жінки", — пише Hello!

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Гаррі також заявив про її характер, стверджуючи, що вона мала на меті виправити свій публічний імідж "другої жінки". Він також назвав Каміллу "небезпечною" у своєму 60-хвилинному інтерв'ю з Андерсоном Купером.

"Вона була лиходієм, вона була третьою особою у шлюбі, їй потрібно було реабілітувати свій імідж", — заявив тоді герцог. "Необхідність для неї реабілітувати свій імідж... Це робило її небезпечною через зв'язки, які вона налагоджувала у британській пресі".

Королева Камілла, король Чарльз та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Гаррі возз'єднається із старшими членами королівської родини на коронації свого батька 6 травня. Але він приїде без своєї дружини Меган Маркл.

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