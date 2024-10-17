На шпильках бруківкою: королева Матильда в елегантному луку сходила на виставку

Її Величність із чоловіком перебуває з державним візитом у Франції.
Королева Бельгії Матильда разом із чоловіком королем Філіпом та президентським подружжям Франції відвідали виставку "Луїза Орлеанська" — принцеса Франції до того, як стати королевою Бельгії — у замку Шантійї на третій день візиту королівського подружжя до Франції.
Матильда вбралася цього дня в блакитну сукню та пальто з квітковим принтом і без коміра, доповнивши образ мініатюрним капелюхом, сережками з камінням, рукавичками та туфлями-човниками сірого кольору, дефілюючи бруківкою.
У Instagram бельгійське королівське подружжя поділилося цілою серією фотографій із заходу.
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Раніше ми показували вам гарний образ королеви Матильди в оксамитовій сукні, в якій вона з'явилася на урочистому бенкеті в Єлисейському палаці.
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