На шпильках і в джинсах-скіні: ефектна Бріджит Макрон сходила на вибори

Чинний лідер держави прийшов на вибори зі своєю дружиною Бріджит і, як завжди, пара була неймовірно стильною одягнена.

20 червня у Франції відбувся перший тур виборів до Регіональних рад і органів місцевого самоврядування. Вони традиційно вважаються генеральною репетицією перед виборами президента країни. Виконали свій громадянський обов'язок також президент Франції і його дружина.

Для виборчої дільниці перша леді вибрала діловий повсякденний блейзер Louis Vuitton, класичні джинси-скіні і білу футболку. Доповнили вбрання і підкреслили неймовірно стрункі ноги Бріджит сині замшеві туфлі на шпильці. На плечі у першій леді Франції висіла на довгому ремінці чорна сумка, а з прикрас вона обрала лише кілька перстнів, серед яких помітно і обручку.

Бережіть і Емманюель Макрон / Associated Press

Бережіть і Емманюель Макрон / Associated Press

Президент одягнув на голосування темно-синій костюм, чорні туфлі, білу сорочку і строгу чорну краватку. На руці у Макрона був годинник, а на пальці золота обручка.

Бережіть і Емманюель Макрон / Associated Press

Читайте також: В ансамблі з асиметричною спідницею: ефектна Бріджит Макрон зустрілася з королевою

Ефектні образи Бріжит Макрон (9 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання