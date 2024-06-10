На шпильках по камінню: Джилл Байден зазнала незручності, коли прямувала на вечерю до Єлисейського палацу

Вчора вони відвідали урочистий бенкет, організований на їхню честь у Єлисейському палаці у Парижі. Вітали американське президентське подружжя президент Франції Еммануель і Бріжит Макрони.

Джилл та Джо Байдени, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Ми вже розповідали, що 73-річна Джилл Байден одягла темно-синю оксамитову сукню Schiaparelli з широким поясом на талії, довгим шлейфом і відкритими плечима. Також ми звернули увагу на взуття, обране першою леді. На ній були сині замшеві туфлі з відкритою п'ятою на високих підборах. Коли перша леді вийшла з автомобіля, то ступила на доріжку з каміння і пересуватися в такому взутті їй, мабуть, було дуже незручно.

Але Джилл усміхалася і навзнаки не давала, що відчуває дискомфорт.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, перша леді Франції з'явилася на банкеті у білій прямій сукні та білих туфлях-човниках на підборах. Вона тепло вітала гостей обіймами і поцілунками перед камерами фотографів, що зібралися.

Візит Джо та Джилл Байденів до Франції / Фото: Associated Press

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