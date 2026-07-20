У білій сукні з акцентом на талії: Бріжит Макрон на пам’ятному заході в Ніцці

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали церемонію вшанування пам’яті жертв теракту в базиліці Нотр-Дам у Ніцці.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Для офіційного виходу перша леді обрала білу сукню міді з круглою горловиною і рукавами до ліктя. Особливістю вбрання став асиметричний запах із високим розрізом спереду та акцентний тонкий чорний аксесуар-ремінь з металевими деталями.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Лук Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорною сумкою з металевою фурнітурою. Вона наділа перуку з прикореневим об’ємом, на обличчі мала сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, у вухах — елегантні сережки, на шиї — намисто, а на руках — браслет-годинник з чорним ремінцем і каблучки.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у чорній сукні-пальті та на шпильках з’явилася на урочистому прийомі в Анкарі.

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