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У білій сукні з акцентом на талії: Бріжит Макрон на пам’ятному заході в Ніцці
Перша леді Франції продемонструвала свій фірмовий елегантний стиль, з’явившись на публіці в лаконічному вбранні.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали церемонію вшанування пам’яті жертв теракту в базиліці Нотр-Дам у Ніцці.
Для офіційного виходу перша леді обрала білу сукню міді з круглою горловиною і рукавами до ліктя. Особливістю вбрання став асиметричний запах із високим розрізом спереду та акцентний тонкий чорний аксесуар-ремінь з металевими деталями.
Лук Бріжит доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках і чорною сумкою з металевою фурнітурою. Вона наділа перуку з прикореневим об’ємом, на обличчі мала сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, у вухах — елегантні сережки, на шиї — намисто, а на руках — браслет-годинник з чорним ремінцем і каблучки.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у чорній сукні-пальті та на шпильках з’явилася на урочистому прийомі в Анкарі.