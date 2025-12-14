На шпильках по траві: королева Максима повторила трюк Зари Тіндалл і принцеси Кейт

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність супроводжувала президентське подружжя Нідерландів на заході в Амстердамі. Вони відвідали лабораторію безпілотних літальних апаратів та оборонний коледж.

Максима мала приголомшивий вигляд в блакитному спідничному костюмі і смарагдовій капелюсі-пігулці від Philip Treacy, а зверху одягла смарагдове пальто з поясом, яке чудово поєднувалося з її замшевими туфлями-човниками з прозорими вставками та клатчем.

Королева Максима / © Getty Images

Під час заходу королеві довелося в такому взутті пройтися зеленим газоном і її підбори, природно, встрявали в землю. Але Максима зовсім не розгубилася, поглядаючи на землю робила наступний крок королева прямувала до своєї мети. Цікаво, що члени британської королівської родини частенько потрапляють під приціл фотографів, коли носять взуття на підборах на заходи, що відбуваються на траві, наприклад, на садову вечірку в Букінгемському палаці. Зара Тіндалл — дочка принцеси Анни — навіть має спеціальний лайфгак для таких випадків.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Нагадаємо, того ж дня на бенкеті Її Величність з’явилася в розкішній червоній сукні та весільній тіарі своєї свекрухи принцеси Беатрікс.