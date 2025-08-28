ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
На шпильках й у блакитному вбранні з поясом-бантом: президентка Молдови Мая Санду на фото з Макроном

Мая Санду у ніжному образі з’явилася на важливій зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єммануель Макрон і Мая Санду

Єммануель Макрон і Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду у своїй резиденції у Кишиневі приймала поважних гостей: прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Вони взяли участь у спільній пресконференції.

Мая Санду / © Associated Press

Мая Санду / © Associated Press

Пані Санду продемонструвала цього дня гарний ніжний образ. На ній було блакитне вбрання, яке складалося з блузки з єпископськими рукавами і круглим вирізом та спідниці-олівця. Талію вона підкреслила поясом-бантом.

Мая Санду / © Associated Press

Мая Санду / © Associated Press

Аутфіт Мая доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками на шпильках. Лідерка країни зробила акуратне укладання і макіяж у ніжних відтінках.

Мая Санду / © Associated Press

Мая Санду / © Associated Press

Мая Санду / © Associated Press

Мая Санду / © Associated Press

Нагадаємо, Мая Санду у білій сукні і туфлях апельсинового відтінку з’явилася на аудієнції у короля Великої Британії Чарльза.

