На шпильках й у блакитному вбранні з поясом-бантом: президентка Молдови Мая Санду на фото з Макроном

Єммануель Макрон і Мая Санду / © Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду у своїй резиденції у Кишиневі приймала поважних гостей: прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Вони взяли участь у спільній пресконференції.

Пані Санду продемонструвала цього дня гарний ніжний образ. На ній було блакитне вбрання, яке складалося з блузки з єпископськими рукавами і круглим вирізом та спідниці-олівця. Талію вона підкреслила поясом-бантом.

Аутфіт Мая доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками на шпильках. Лідерка країни зробила акуратне укладання і макіяж у ніжних відтінках.

