На синьо-жовтому тлі: Катерина Кухар у драматичному образі поділилася роздумами про конституцію України

На синьо-жовтому тлі: Катерина Кухар у драматичному образі поділилася роздумами про конституцію України

Прима-балерина привітала фоловерів з Днем конституції.

Катерина Кухар опублікувала символічну світлину, на якій вона позує на синьо-жовтому тлі у драматичному образі.

Одягнена балерина у світлу плісовану сукню, чорний жилет-корсет з мереживом і чорні довгі прозорі рукавички-рукава. Волосся її заплетене у дві коси і прикрашене квітковим декором.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Катерина написала пост з роздумами про нашу конституцію і привітала підписників з Днем Конституції.

"Вже 125 днів народ України героїчно відстоює засади Конституції Незалежної України.

Вже 125 днів український народ захищає багатовікову історію, суверенну волю, самовизначення та забезпечення прав і свобод людини.

"…усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями…".

312 років тому, у 1710 році головна ідея Конституції була укладена Пилипом Орликом, так з’явилась перша Конституція Європи. Цей документ вперше описав Україну, як повноцінну державу.

Ще три століття тому, Орлик хотів звільнити Україну, як він писав у листі Карлу ХІІ: "від московського рабства і тиранії".

І як би не намагався дехто за всі ці роки переписати історію, та ні ворогу, ні комусь іншому у світі - не вдасться цього зробити.

Тому що кожен з нас несе в собі один із якорів української ідентичності.Тому що кожен з нас – козацького роду. Тому що споконвіку ми знали ціну свободи.

Уже настали часи, коли світові відкривається правда. І правда ця - за нами. З Днем Конституції України! Слава незламному народу!" – написала Кухар.

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