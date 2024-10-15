Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На скутері з сином Гаррі: якою була остання відпустка принцеси Діани

На скутері з сином Гаррі: якою була остання відпустка принцеси Діани

Принцеса Діана з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Принцеса Діана любила проводити час зі своїми синами – Вільямом та Гаррі.

На цьому архівному фото, зробленому 17 липня 1997 року, принцеса провела свою останню відпустку в Сен-Тропе на Французькій Рів'єрі разом зі своїми хлопчиками.

Папараці і тоді не залишали Діану у спокої. Вони сфотографували, як принцеса Уельська каталася на водному мотоциклі разом зі своїм молодшим сином Гаррі.

А за два тижні, 31 серпня 1997 року, світ сколихнула трагічна новина про автокатастрофу в Парижі, де загинула принцеса Діана.

Принцеса Діана з сином принцом Гаррі / © Associated Press
Принцеса Діана з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше ми показували вам, який вигляд має сьогодні місце, де загинула принцеса Уельська.

Її тілоохоронець Лі Сансум видав книжку, в якій детально описав свій досвід охорони найвідомішої жінки у світі. Містер Сансум був частиною команди захисту Мохамеда та Доді Аль-Файєдів, тому коли Доді та Діана почали зустрічатися влітку 1997 року, колишній Королівський військовий поліцейський зав'язав близькі стосунки з принцесою. Йому було доручено наглядати за Діаною та двома її синами, принцом Вільямом та принцом Гаррі, під час їхнього перебування на віллі пана Аль-Фаєда в Сен-Тропе. Містер Сансум не працював тієї ночі, коли Діана та Доді загинули в автокатастрофі. Він вважає, що, якби він був поруч, принцеса могла б бути ще живою.

Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе, 17 липня 1997 року / © Getty Images
Принцеса Діана на відпочинку в Сен-Тропе, 17 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Читайте також:

Перевернула уявлення про королівську монархію – історія "королеви сердець" принцеси Діани

Перевернула уявлення про королівську монархію – історія "королеви сердець" принцеси Діани

Повʼязані теми:

Наступна публікація