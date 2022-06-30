На собі не економить: Путін в Ашгабаді засвітив піджак елітного бренду

Приїхавши до сонячного Ашгабада, кремлівський диктатор трохи розслабився або, може, перегрівся на сонці.

Дорогою від літака до машини Путін почав знімати свій піджак. Вийшло досить незграбно, зате ми змогли у всіх подробицях роздивитися підкладку та маркування. Тепер можемо з усією відповідальністю стверджувати, що диктатор, котрий неодноразово був помічений у маніакальній потягу до розкоші,і в виборі одягу собі не зраджує.

Путін носить костюм елітного італійського бренду Brioni, який вважається однією з найпрестижніших торгових марок чоловічого одягу. Наразі італійський бренд входить до складу французької компанії Kering.

Зверніть увагу на малюнок на підкладці, добре видно логотип і зображення гравця в поло. Такий самий малюнок можна побачити на виробах Brioni на сайті бренду.

Підкладка піджака Brioni

Підкладка піджака Путіна / Фото: Getty Images

Ціни у бренда відповідні, приблизно у 6000 доларів вам стане піджак від Brioni і ще 1000 доларів доведеться заплатити за штани. Але це ціни готових виробів, костюм, пошитий за індивідуальними мірками, коштує набагато дорожче. Індивідуальне пошиття включає зняття мірок, вибір тканини, підкладок та бирок, потім дві примірки, на які кравці Brioni приїдуть до клієнта з міста Пенна у провінції Пескара регіону Абруцці. На виготовлення одного костюма майстрам бренду потрібно 6-8 тижнів.

Чому ми припускаємо, що костюм Путіна пошитий на замовлення, пояснити нескладно. В індивідуальному пошитті ділових костюмів є спосіб виміряти якість тканини. Костюмна тканина має власну міру якості. Можливо, ви чули про Super 130 та Super 150. Супер означає, що шерсть нова та чиста, а цифри відповідають товщині вовняних волокон. Зазвичай, чим вищий номер Super, з якого зроблений ваш костюм, тим вища якість тканини. Саме таку бирку ми бачимо на костюмі Путіна — Super 150's. Зверніть увагу, бирка з маркуванням якості тканини пришита характерним швом Brioni.

Володимир Путін / Фото: Getty Images

Зворотний піджак Brioni

Але повернемося до якості вовни. Після стрижки овець сира шерсть сортується за товщиною натуральних волокон. Це визначається за допомогою мікроскопа та вимірюється в мікронах або мікрометрах. Це шкала, яка дає вам цифри, які ми бачимо на бирках. Шкала включає 110, 120, 130, 140, 150 і продовжується до 200, але, все що понад 150, вже дуже велика рідкість. У класі 150 кількість мікронів становить близько 16. Далеко на всі вівці виробляють таку тонку вовну, а це підвищує ціну.

Як бачите, Путін не економить на собі, і розрекламоване ним імпортозаміщення ще не досягло дверей його гардеробу. Втім, цей факт нас не повинен хвилювати, набагато цікавіше дізнатися, коли до цих дверей дійдуть санкції. Адже, згідно з ухваленими на Євросоюзом рішеннями, дорогі костюми Путіну більше ніхто не продасть, а у дозволені 300 євро він зі своєю тканиною Super 150 точно не вкладеться. Отже, якщо все піде за планом, ми зможемо, як то кажуть, у прямому ефірі спостерігати, як занепадають дорогі костюми Brioni і як довго хвалена елітна вовна не втрачає форму.

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