На сина королеви Метте-Маріт скоїли напад у його будинку

Маріус Хойбі / © Getty Images

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Норвезькі ЗМІ пишуть, що чоловік зазнав нападу зловмисника в маєтку. Син королеви Метте-Маріт, який залишається під домашнім арештом у палаці Скаугум після винесення йому в червні обвинувального вироку за зґвалтування, у п’ятницю ввечері став жертвою зламу свого будинку.

Раніше Маріуса було засуджено до чотирьох років тюремного ув’язнення як ґвалтівника. Йому було пред’явлено звинувачення щодо двох пунктів зґвалтування, одного пункту домашнього насильства та інших злочинів.

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Маріус Хойбі / © Getty Images

За даними видання Se og Hor, невідомий чоловік прибув до його дому, який розташований лише за кількасот метрів від головного будинку королеви Метте-Маріт і короля Гокона VIII. Напад стався невдовзі після опівночі.

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Він штовхнув Маріуса, той виштовхав його на вулицю і зателефонував до поліції. Поліцейські прибули за півтори хвилини. Пізніше неназваного чоловіка заарештували, і поліція порушила кримінальну справу за підозрою в нападі та незаконному проникненні.

Нагадаємо, у вересні Маріус також викликав хвилю обурення, коли йому дозволили стояти поряд із труною покійного короля Гаральда V незважаючи на те, що він був засуджений за зґвалтування. Але родина ухвалила рішення, що онук Гаральда має на це право.

Маріус Хойбі з родиною на похороні короля Гаральда V / © Associated Press

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