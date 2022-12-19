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Ейфелева вежа і музей Лувру: Іванка Трамп з підрослою донькою прогулялися Парижем

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
602
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Ейфелева вежа і музей Лувру: Іванка Трамп з підрослою донькою прогулялися Парижем

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька колишнього президента США Дональда Трампа поділилася світлинами зі своєї поїздки до Франції.

Іванка Трамп приїхала до Франції. Вона прогулялася Парижем разом зі своєю 11-річною донькою Арабеллою, яка помітно підросла.

Знімки з прогулянки Іванка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Мама з донькою сфотографувалися з візитівкою французької столиці – Ейфелевою вежею. Вони також відвідали Музей Лувра, кінний клуб та інші визначні місця. Арабелла з цікавістю все фотографувала.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше Іванка з родиною відпочила у Єгипті, звідки поділилася серією чудових світлин.

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Дата публікації
Перегляди
602
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