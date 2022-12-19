Ейфелева вежа і музей Лувру: Іванка Трамп з підрослою донькою прогулялися Парижем

Донька колишнього президента США Дональда Трампа поділилася світлинами зі своєї поїздки до Франції.
Іванка Трамп приїхала до Франції. Вона прогулялася Парижем разом зі своєю 11-річною донькою Арабеллою, яка помітно підросла.
Знімки з прогулянки Іванка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Мама з донькою сфотографувалися з візитівкою французької столиці – Ейфелевою вежею. Вони також відвідали Музей Лувра, кінний клуб та інші визначні місця. Арабелла з цікавістю все фотографувала.
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Нагадаємо, раніше Іванка з родиною відпочила у Єгипті, звідки поділилася серією чудових світлин.
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