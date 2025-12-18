ТСН у соціальних мережах

Суспільство
97
1 хв

На тлі ялинки: герцогська родина Люксембургу поділилася кадрами святкової фотосесії з синами

Великогерцогська родина Люксембургу поділилася своїми святковими фото на Різдво.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сімейне фото герцога та герцогині Люксембурзьких з дітьми

Сімейне фото герцога та герцогині Люксембурзьких з дітьми / © instagram.com/courgrandducale

У Instagram акаунті палацу опублікували кілька знімків, на яких великий герцог Гійом, його дружина велика герцогиня Стефанія та двоє їхніх синів — принци Шарль та Франсуа — знялися у святковій родинній фотосесії.

«Цього святкового сезону Великогерцогське подружжя раде представити вам свої нові сімейні фотографії.

Великий герцог та Велика герцогиня бажають усім щасливих свят», — йдеться у підписі під знімками.

Герцогиня Стефанія одяглася в синій штанний костюм, її чоловік Гійом був у синьому піджаку та червоних штанях, а також у світло-блакитній сорочці в тонку смужку, а їхні сини в однакових синіх пальтах, святкових светрах та червоних штанях.

Нагадаємо, вчора ми показували, як княгиня Монако Шарлін та князь Альбер II запалювали святкову ялинку.

97
