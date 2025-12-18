- Дата публікації
На тлі ялинки: герцогська родина Люксембургу поділилася кадрами святкової фотосесії з синами
Великогерцогська родина Люксембургу поділилася своїми святковими фото на Різдво.
У Instagram акаунті палацу опублікували кілька знімків, на яких великий герцог Гійом, його дружина велика герцогиня Стефанія та двоє їхніх синів — принци Шарль та Франсуа — знялися у святковій родинній фотосесії.
«Цього святкового сезону Великогерцогське подружжя раде представити вам свої нові сімейні фотографії.
Великий герцог та Велика герцогиня бажають усім щасливих свят», — йдеться у підписі під знімками.
Герцогиня Стефанія одяглася в синій штанний костюм, її чоловік Гійом був у синьому піджаку та червоних штанях, а також у світло-блакитній сорочці в тонку смужку, а їхні сини в однакових синіх пальтах, святкових светрах та червоних штанях.
