На тлі ялинки: герцогська родина Люксембургу поділилася кадрами святкової фотосесії з синами

У Instagram акаунті палацу опублікували кілька знімків, на яких великий герцог Гійом, його дружина велика герцогиня Стефанія та двоє їхніх синів — принци Шарль та Франсуа — знялися у святковій родинній фотосесії.

«Цього святкового сезону Великогерцогське подружжя раде представити вам свої нові сімейні фотографії.

Великий герцог та Велика герцогиня бажають усім щасливих свят», — йдеться у підписі під знімками.

Герцогиня Стефанія одяглася в синій штанний костюм, її чоловік Гійом був у синьому піджаку та червоних штанях, а також у світло-блакитній сорочці в тонку смужку, а їхні сини в однакових синіх пальтах, святкових светрах та червоних штанях.

