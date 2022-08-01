На тлі Кенсінгтонського палацу: переможниця "Холостяка-11" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Анна Богдан показала фото з прогулянки Лондоном.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram Stories знімки зі своєї прогулянки Лондоном.
Дівчина одягла коротку сукню з принтом "зебри", яка чудово підкреслила її струнку фігуру і довгі ноги. Вбрання вона поєднала із білими кедами. Лук Богдан доповнила невеличкою сумочкою.
Аня сфотографувалася на тлі Кенсінгтонського палацу.
Потім вона зробила світлину на тлі нічного оглядового колеса "Лондонське око".
Нагадаємо, раніше Богдан у рожевому кроптопі блиснула пласким животом.
Читайте також: