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На тлі Кенсінгтонського палацу: переможниця "Холостяка-11" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

На тлі Кенсінгтонського палацу: переможниця "Холостяка-11" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

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На тлі Кенсінгтонського палацу: переможниця "Холостяка-11" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан показала фото з прогулянки Лондоном.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram Stories знімки зі своєї прогулянки Лондоном.

Дівчина одягла коротку сукню з принтом "зебри", яка чудово підкреслила її струнку фігуру і довгі ноги. Вбрання вона поєднала із білими кедами. Лук Богдан доповнила невеличкою сумочкою.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Аня сфотографувалася на тлі  Кенсінгтонського палацу.

Потім вона зробила  світлину на тлі нічного оглядового колеса "Лондонське око".

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Богдан у рожевому кроптопі блиснула пласким животом.

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