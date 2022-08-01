На тлі Кенсінгтонського палацу: переможниця "Холостяка-11" у мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram Stories знімки зі своєї прогулянки Лондоном.

Дівчина одягла коротку сукню з принтом "зебри", яка чудово підкреслила її струнку фігуру і довгі ноги. Вбрання вона поєднала із білими кедами. Лук Богдан доповнила невеличкою сумочкою.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Аня сфотографувалася на тлі Кенсінгтонського палацу.

Потім вона зробила світлину на тлі нічного оглядового колеса "Лондонське око".

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Богдан у рожевому кроптопі блиснула пласким животом.

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