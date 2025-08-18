На тлі моря і заходу сонця: сестри Спенсер поділилися новими кадрами з відпустки

Амелія та Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза та її коханий Ченнінг Міллерд оголосили про свої заручини 31 липня 2025 року. Декілька тижнів пара провела в Греції, на Санторіні і там до них приєдналася сестра-близнючка Елізи — леді Амелія Спенсер та її чоловік Грег Маллетт.

Еліза поділилася ще декількома фотографіями з відпустки, на яких зазнімкована із сестрою Амелією.

Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Святкуємо особливі моменти на Санторіні», — підписала Спенсер фото і додала кілька сердець до підпису.

Амелія одягнена в біло-блакитну максісукню в квітковий принт, з глибоким V-подібним декольте і рюшами на рукавах, у дівчини на шиї прикраса у вигляді серця, а взута вона в туфлі-човники кольору металік.

Сестри Амелія та Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза в біломій мінісукні та босоніжках на квадратних підборах. Вона обіймає сестру і вони позують на тлі моря і красивого заходу сонця.

Заручальна каблучка Елізи Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

