На тлі моря і заходу сонця: сестри Спенсер поділилися новими кадрами з відпустки

Щаслива і заручена леді Еліза Спенсер не перестає хизуватися в Instagram своєю заручальною каблучкою і фотографіями з відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія та Еліза Спенсер

Амелія та Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза та її коханий Ченнінг Міллерд оголосили про свої заручини 31 липня 2025 року. Декілька тижнів пара провела в Греції, на Санторіні і там до них приєдналася сестра-близнючка Елізи — леді Амелія Спенсер та її чоловік Грег Маллетт.

Еліза поділилася ще декількома фотографіями з відпустки, на яких зазнімкована із сестрою Амелією.

Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Святкуємо особливі моменти на Санторіні», — підписала Спенсер фото і додала кілька сердець до підпису.

Амелія одягнена в біло-блакитну максісукню в квітковий принт, з глибоким V-подібним декольте і рюшами на рукавах, у дівчини на шиї прикраса у вигляді серця, а взута вона в туфлі-човники кольору металік.

Сестри Амелія та Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Сестри Амелія та Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза в біломій мінісукні та босоніжках на квадратних підборах. Вона обіймає сестру і вони позують на тлі моря і красивого заходу сонця.

Заручальна каблучка Елізи Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Заручальна каблучка Елізи Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Нагадаємо, раніше ми показували, хто з членів британської королівської родини носить заручальні каблучки з діамантами.

