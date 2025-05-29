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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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251
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На тлі природи: королівський фотограф поділився новим фото принцеси Уельської

Новим знімком принцеси Уельської в соцмережі Instagram поділився фотограф Джош Шиннер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Королівський фотограф Джош Шиннер показав знімок, який він зробив на острові Малл під час поїздки принца та принцеси Уельських на віддалений шотландський острів минулого місяця.

На знімку принцеса Уельська, одягнена в білу блузку, зелений джемпер і куртку, стоїть на тлі лісу, схрестивши руки на грудях.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: instagram.com/joshshinner

Принцеса Уельська Кейт / Фото: instagram.com/joshshinner

«Чудова компанія для сонячної та зеленої прогулянки… Дякую @princeandprincessofwales», — написав у підписі фотограф.

Вільям і Кейт на острові Айона / © Instagram принца і принцеси Уельских

Вільям і Кейт на острові Айона / © Instagram принца і принцеси Уельских

Пан Шиннер уже кілька разів працював із родиною Уельських, роблячи для них фотографії. Одним з його останніх став знімок, опублікований на честь сьомого дня народження принца Луї 23 квітня 2025 року.

Також він був автором фото, яке обрали Кейт та Вільям для своєї різдвяної листівки 2023 року.

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