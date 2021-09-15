На тлі рожевих кульок і троянд: щаслива Юлія Тимошенко показала романтичне фото з чоловіком

На тлі рожевих кульок і троянд: щаслива Юлія Тимошенко показала романтичне фото з чоловіком

60-річна лідерка партії "Батьківщина" зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля.

Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram романтичну світлину зі своїм чоловіком Олександром. Політикиня привітала коханого з річницею весілля.

На фото нардепка постала в елегантному вбранні перлинного кольору, з лаконічними сережками у вухах та з макіяжем з акцентом на очах. Волосся її зібране у хвіст і випущені спереду пасма – саме з такою зачіскою ми її бачимо останнім часом.

Юлія Тимошенко з чоловіком / Instagram Юлії Тимошенко

Олександр одягнений у світле поло, яке має гармонійний вигляд із луком Юлії.

Чоловік ніжно тримає руками руки дружини. Вони мило усміхаються на камеру. Подружжя має дуже щасливий вигляд.

На їхньому тлі помітні рожеві повітряні кулі, напевно, у вигляді слова LOVE, та величезний букет білих троянд.

"Наша чергова річниця. Дякую, коханий", - написала Юлія під світлиною.

Нагадаємо, Юлія (дівоче прізвище Телєгіна) вийшла заміж за Олександра Тимошенка у 1979 році.

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