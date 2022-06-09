На тлі синьо-жовтих кольорів: гарна віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на саміті Америк

На тлі синьо-жовтих кольорів: гарна віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на саміті Америк

Політикиня у шоколадному вбранні з'явилася на відкритті саміту в Лос-Анджелесі.

Камала Гарріс виступила на церемонії відкриття саміту Америки у Лос-Анджелесі.

Фотографи зробили цікаві кадри віцепрезидентки, на яких вона зазнімкована на тлі синьо-жовтих кольорів на величезному екрані, які символізують український прапор.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала мала гарний вигляд. Вона, як завжди, обрала діловий аутфіт. На Гарріс був штанний костюм шоколадного кольору, чорний топ і чорні туфлі-човники на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Образ політикиня завершила акуратним укладанням, макіяж з акцентом на коричневій помаді і золотими прикрасами з перлами.

На саміті також була перша леді США Джилл Байден, яка мала прекрасний вигляд в асиметричній сукні довжини міді з воланом, яку вона скомбінувала з перламутровими босоніжками на шпильках.

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