На тлі скандалу з їхніми батьками: принцеси Беатріс і Євгенія залишили Лондон
Сестри Йоркські — Беатріс та Євгенія — тимчасово покинули Велику Британію, поки не вщух скандал, пов’язаний з їхніми батьками — принцом Ендрю та Сарою Йоркською.
Цього тижня обидві сестри були помічені за кордоном після заяви їхнього батька — принца Ендрю — 17 жовтня про те, що він більше не буде використовувати свої королівські титули та почесті, зокрема головний свій титул «герцога Йоркського».
37-річна принцеса Беатріс була зазнімкована на конференції в Саудівській Аравії. На фото, що потрапило у Соцмережі, Беатріс заскочена з бейджем на шиї, на якому написано: «Її Королівська Високість принцеса Беатріса Йоркська», що є офіційним королівським титулом, і «Liontree» — назва компанії з управління активами, де вона, як повідомляється, посідає консультативну посаду.
А 35-річну принцесу Євгенію було помічено в Парижі. Фото у Instagram поділилася її подруга. Кадр був зроблений на тлі річки Сени та Ейфелевої вежі, а в підписі до каруселі зазначено: «Art de vivre», що в перекладі з французької означає «мистецтво жити».
Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія близькі зі своїми батьками, але, мабуть, вони залишили Велику Британію через кілька днів після того, як Ендрю оголосив, що більше не використовуватиме своїх титулів і почестей. Звичайно, сестри повернутися додому, про втечу зовсім не йдеться.
Нагадаємо, вчора ми писали, що Кенсінгтонський палац випустив заяву на тлі чуток про те, що принц Вільям погрожує позбавити своїх кузин титулу принцес Йоркських.