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На тлі Тадж-Махалу: чим відрізнялися фото принцеси Діани і Кейт і Вільяма в цьому місці
Принцеса Уельська Діана відвідувала Індію 1992 року.
Тоді Діана сфотографувалася перед Тадж-Махалом. На лавці вона була зазнімкована сама, одягнена в червоний короткий жакет, фіолетову спідницю і блузу і взута в шкіряні туфлі-човники на підборах.
Індію принцеса тоді відвідувала з чоловіком принцом Чарльзом, але на фото була зображена без нього.
Так само фото зробили Кейт і Вільям під час візиту до Індії 2016 року. Подружжя сиділо та усміхалося для фотографій на тій самій мармуровій лаві перед Тадж-Махалом, де покійна мати принца Вільяма, принцеса Діана, позувала одна для пам’ятної фотографії 1992 року.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як принцеса Кейт надихалася образами принцеси Діани.