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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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На тлі Тадж-Махалу: чим відрізнялися фото принцеси Діани і Кейт і Вільяма в цьому місці

Принцеса Уельська Діана відвідувала Індію 1992 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана, Кейт та Вільям Уельські

Принцеса Діана, Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

Тоді Діана сфотографувалася перед Тадж-Махалом. На лавці вона була зазнімкована сама, одягнена в червоний короткий жакет, фіолетову спідницю і блузу і взута в шкіряні туфлі-човники на підборах.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Індію принцеса тоді відвідувала з чоловіком принцом Чарльзом, але на фото була зображена без нього.

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Associated Press

Так само фото зробили Кейт і Вільям під час візиту до Індії 2016 року. Подружжя сиділо та усміхалося для фотографій на тій самій мармуровій лаві перед Тадж-Махалом, де покійна мати принца Вільяма, принцеса Діана, позувала одна для пам’ятної фотографії 1992 року.

Принцеса Діана, 1992 рік, Кейт і Вільям, 2016 рік / © Associated Press

Принцеса Діана, 1992 рік, Кейт і Вільям, 2016 рік / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як принцеса Кейт надихалася образами принцеси Діани.

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