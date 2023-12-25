На тлі ялинки: Джилл та Джо Байден показали різдвяне фото

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден поділилися своїм святковим знімком. Пара опублікувала фото на офіційних сторінках у Instagram.

Вони сиділи на дивані та спілкувалися по телефону з організацією Norad Tracks Santa. Це програма, створена під заступництвом Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Щорічно, починаючи від 1955 року, напередодні Різдва NORAD Tracks Santa повідомляє вигаданий шлях казкового Санта-Клауса, який залишив Північний полюс і вирушив розносити подарунки дітям по всьому світу.

"Наші друзі з @NORADSanta підтвердили хорошу новину: Санта вже в дорозі!" — написали Байдени.

На першій леді була на фото шовкова блуза молочного відтінку з V-подібним декольте та блискуча спідниця, а ось президент одягнув синій костюм та червону краватку. На дивані лежали червоні різдвяні подушки, а ось на задньому фоні стояла гарно прикрашена ялинка.

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