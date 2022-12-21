На тлі ялинки: княгиня Шарлін та князь Альбер II представили свою різдвяну листівку

Ми вже бачили різдвяні листівки із британської королівської родини, бельгійської та навіть іспанської. На черзі князівство Монако.

Фото у княгині Шарлін та князя Альбера II вийшло досить атмосферне. Разом із двома дітьми – близнюками Жаком та Габріеллою, подружжя було зазнімковано у палаці біля високої зеленої красуні.

Шарлін одягнена у чорну максісукню з глибоким V-подібним декольте, у неї на грудях золоті прикраси, а на обличчі насичений макіяж. Її дочка Габріелла у бежевій сукні з пишною спідницею та з обідком на голові, а брат принцеси Жак був у чорному класичному костюмі. Глава сімейства Альбер II теж виділявся, оскільки вдягнув темно-синій костюм, світлу сорочку та краватку.

Текст, що супроводжує фото свідчить: "Моя сім'я приєднується до мене і бажає вам миру та радості на Різдво та щасливого Нового 2023 року". Написаний текст англійською, французькою та монегаською мовами.

Нагадаємо, минулого тижня княже подружжя з дітьми відвідало традиційну церемонію відкриття різдвяної ялинки в рамках сезону різдвяних свят у палаці Монако. Альбер та Шарлін прибули на захід з дітьми. На ньому княгиня Монако з'явилася у синьому кейппальті та високих замшевих чоботях на підборах та рукавичках.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

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